Libya'da UMH, Cenevre’deki 5+5 toplantılarına katılmayacak

Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Mişri, BM’den UMH'ye herhangi bir açıklama yapılmadığını, toplantının içeriği ve vizyonunun belirlenmediğini bildirdi.

Karşı taraftan katılacak olan kişilerin kimler olduğunu da bilmediklerini aktaran Mişri, BM'den açıklama gelmeden toplantıya katılmayacaklarını belirtti.

Hafter güçlerinin 18 Şubat’ta Trablus Limanı’na yaptığı roketli saldırının ardından UMH, Libya’da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarını askıya aldığını açıklamış, ancak bazı BM yetkilileri toplantıların tekrar başladığına ilişkin açıklamalar yapmıştı.