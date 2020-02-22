Mısır'da Mübarek'in oğullarına 'borsa manipülasyonu' davasında beraat

Mısır'ın yerel basınında yer alan haberlere göre, Kahire Ceza Mahkemesi’nde bugün Mübarek’in oğulları Ala ve Cemal'in "borsada manipülasyon" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması yapıldı.
Duruşmada mahkeme, Mübarek’in oğulları Ala ve Cemal Mübarek hakkında beraat kararı verdi.
Mısır'da 2012 yılında Mübarek'in oğulları, 7 iş adamı ve Mısır Ulusal Bankası’nın eski yönetim kurulundan 2 kişi, bankanın satışından 140 milyon dolar haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişti.
Mahkeme, 20 Eylül 2018'deki duruşmada Ala ve Cemal Mübarek'in tutuksuz yargılanmasına ve mali teminatla salıverilmesine hükmetmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)