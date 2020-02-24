Togo'daki 50 yıllık 'tek aile iktidarı' değişmedi

Togo'da cumartesi günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, mevcut Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe kazandı. Böylece 2005’ten bu yana görevde olan Gnassingbe koltuğunu korudu, ülkedeki 50 yııllık ‘tek aile iktidarı’ da devam etti. Gnassingbe, seçimden önce “Diktatör gibi hissetmiyorum” açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Batı Afrika ülkesi Togo'da, ülke yönetimini babasından devralan ve 15 yıldır görevde bulunan Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, dördüncü dönem için tekrar aday olabilmesinin yolunu açan anayasa değişikliğinin ardından girdiği seçimi kazandı.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu tarafından açıklanan kesin olmayan sonuçları aktaran Togo basınındaki haberlere göre, yedi adayın yarıştığı seçimin ilk turunda katılım oranı yüzde 76.63 oldu.

İkinci tur düzenlenmeyecek

Seçimin galibi, oyların yüzde 72.36'sını alan Cumhurbaşkanı Gnassingbe oldu. Gnasssingbe, kayıtlı 3.6 milyon seçmenden yaklaşık 1.94 milyonunun oyunu aldı. Onun en yakın rakibi olan Agbeyome Kodjo ise oyların yüzde 18.37'sini aldı. Ancak muhalefet seçimin adil ve şeffaf koşullarda gerçekleşmediğini ve sandığa hile karıştığını savunuyor.

Gnasssingbe, ilk turda yüzde 50'yi aştığı için ikinci tur düzenlenmeyecek. Sonuçlar, Anayasa Mahkemesi'nin teyidiyle kesinleşecek.

Gnassingbe: Gerçek ortaya çıktı

Zaferini destekçileriyle birlikte kutlayan 53 yaşındaki Faure Gnassingbe, “Bizi rakiplerimizin çok ötesine taşıyan sonuçların açıklanmasından sonra gerçek ortaya çıktı. Yeniden güven için teşekkürler. Haydi, işe koyulalım” dedi.

Muhalefet kazandığını iddia etti, direnme çağrısı yaptı

Ancak sonuçların açıklanmasından birkaç saat önce, muhalefetin adayı Agbeyome Kodjo, kendi ellerindeki sonuçlara göre yüzde 57 ila 61 oranında oy aldığını ve seçimi kazandığını öne sürdü.

Sonuçlara direnme çağrısı yapan Kodjo, güvenlik güçlerinden de tarafsız olmalarını talep etti.

© REUTERS / LUC GNAGO Togo'da muhalif aday Agbeyome Kodjo, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını ancak sandığa hile karıştırıldığını iddia ediyor. Kodjo, sonuçlara direnme çağrısı yaptı.

‘Diktatör gibi hissetmiyorum’ demişti

8 milyonluk bir nüfusa sahip olan Togo, yaklaşık 50 yıldır tek bir aile tarafından yönetiliyor.

Eski Fransız sömürgesi olan ve bağımsızlığını 1960'ta kazanan ülkede Gnassingbe Eyadema, 1967'de yaptığı darbeyle iktidarı ele geçirdi. Batı'dan gelen baskılar sonucu 1992'de anayasa referandumu yapıldı ve çok partili hayata geçildi; devlet başkanının görev süresi de beş yıllık iki dönemle sınırlandırıldı.

Ancak Eyadema'nın görev süresinin dolduğu 2002 yılında, parlamento oybirliğiyle söz konusu maddeyi değiştirerek görev süresi sınırlamasını kaldırdı. Eyadema'nın 5 Şubat 2005'te kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından oğlu Faure Gnassingbe, anayasaya aykırı şekilde ordu tarafından yeni devlet başkanı olarak belirlendi.

Tepkiler ve darbe suçlamaları nedeniyle 20 gün sonra Gnassingbe görevi bıraktı ancak 24 Nisan 2005’te düzenlenen tartışmalı seçimlerde tekrar koltuğa oturdu.

Gnassingbe, seçimden önce “Diktatör gibi hissetmiyorum” açıklamasıyla gündeme geldi.