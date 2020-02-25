Trablus hükümeti lideri Serrac: Silah ambargosu hava, kara ve deniz yoluyla yapılmalı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İsviçre'nin başkenti Cenevre'de bir araya geldi.

Görüşmede, Libya'daki gelişmeler ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Berlin Konferansı'nın sonuçlarının pekiştirilmesi, düşmanca eylemlerin durdurulması, sivillerin korunması ve Libya'ya silah ambargosu uygulanmasını kapsayan 2510 sayılı karara ilişkin ihlaller ele alındı.

UMH Başbakanı Serrac görüşmede, "Silah ambargosu hava, kara ve deniz yoluyla yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Serrac, bugün İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumunda yaptığı konuşmada, başkent Trablus'a saldırı düzenleyenler ile onlara destek veren ülkelerden 'hesap sorulması gerektiğini' söylemişti.