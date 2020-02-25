Devrik Mısır lideri Mübarek 91 yaşında öldü

Devlet televizyonunun haberine göre, 1981 ile 2011 arasında Mısır'ı yöneten Hüsnü Mübarek, yeniden ameliyat olmasından haftalar sonra hayatını kaybetti. Öncesinde oğlu Ala, Mübarek'in rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım odasında olduğunu belirtmişti.

'Firavun' lakaplı Mübarek, 2011 Arap isyanları döneminde Kahire'deki Tahrir Meydanı ile özdeşleşen protestoları sonucunda istifa etmek zorunda kalmıştı. Kendisi ABD'nin çok sıkı müttefiki olmasına rağmen dönemin Başkanı Barack Obama'nın protestoculara destek açıklaması, sonunu hızlandırmıştı.

Çeşitli suçlamalardan yargılanan ve müebbet hapse mahkum edilen Mübarek, sadece birkaç yıl hapis yattı.

Mübarek sonrası düzenlenen ilk serbest seçimlerle Muhammed Mursi'nin temsili içinde iktidara gelen Müslüman Kardeşler'e (İhvan) karşı giderek tırmanan protestolar sonucunda dönemin genelkurmay başkanı Abdülfettah es Sisi'nin yönetime el koymasının ardından 2017'de serbest bırakıldı.

İstifa etmesinden 2 ay sonra, Nisan 2011'de tutuklanan Mübarek, hapishanede ve sağlığının kötüleştiği gerekçesiyle askeri hastanede tutuldu.

2012'de 18 günlük isyanda 239 göstericinin öldürülmesi emrini vermekten müebbete mahkum edildi. Ancak temyizden geri döndü ve dava düştü. 2017'de de beraat geldi.

Ancak iki oğluyla birlikte kamu parasını hortumlamak ve kişisel malvarlığına yatırmaktan 3 yıl hapse mahkum edildi.

Hayat hikayesi

4 Mayıs 1928'de orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak doğan ve askeri eğitim alan Mübarek, 1972'de dönemin yine asker kökenli Cumhurbaşkanı Enver Sedat tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi, İsrail ordusuna karşı gösterdiği başarılar nedeniyle onur nişanına layık görüldü.

Sedat'ın en güvendiği isimler arasına girmesi ve 1975'te cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmasıyla birlikte Mübarek Milli Demokrat Parti'nin (NDP) kıdemli üyesi sıfatıyla siyasetteki ilk büyük görevini üstlendi.

Sedat'ın Ekim 1981'de İhvan bağlantılı Mısır İslami Cihadı'nın asker bir üyesinin suikastına uğrayıp ölmesiyle önü açılan Mübarek, Mısır'ın 4. cumhurbaşkanı oldu.

Demir yumruğu, yolsuzlukları eşliğinde halkı cehalete ve yoksulluğa mahkum etmesi nedeniyle pek çok Mısırlı tarafından 'Firavun' lakabıyla anıldı. Ancak devrildikten sonra da kemik bir destekçi kitlesi kaldı.

Yerine seçilen Mursi'yi 2013'te deviren Sisi'nin 2014'te cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası, Mübarek dönemi yetkililerinin aklanılmasına başlandı.

2017'de serbest kalan Mübarek, her daim masum olduğunu savundu ve tarihin kendisini ülkesine fedakarca hizmet etmiş bir vatansever olarak anacağını iddia etti.