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15:28 27 Şubat 2020
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    Kenya'da tecavüzü 'kadınların dikkatsizliğine' bağlayan üniversite güvenliğine tepki yağdı

    © REUTERS / Noor Khamis
    Afrika
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/afrika/202002271041492498-kenyada-tecavuzu-kadinlarin-dikkatsizligine-baglayan-universite-guvenligine-tepki-yagdi/

    Kenya’da bir üniversitenin güvenlik şefi, tecavüze uğrayan kadın öğrencileri ‘dikkatsiz’ olmakla suçladı. Büyük tepkiye yol açan nota karşı kampanya başlatıldı. Üniversite yönetimi özür diledi.

    Kenya’da başkentteki Nairobi Üniversitesi’nde güvenlikten sorumlu yönetici tarafından, dün tüm öğrencilere gönderilen bilgi notunda, kampüse yakın belirli noktalarda hırsızlığın ve tecavüzün giderek arttığı belirtildi.

    Konuyu tecavüz vakalarına getiren notta, “Geçen yıl rapor edilen üç tecavüz vakasının hepsi, kadın öğrencilerimizin dikkatsizliğinin açık bir örneği ifadelerine yer verildi.

    Bununla yetinmeyen yetkili, sabahın erken bir saatinde içkili bir kadın öğrencinin kampüse dönerken bir grubun tecavüzüne uğramasını iddiasına kanıt olarak sundu.

    Kadınlara sosyal ortamlarda güvende hissetmeleri için tüyolar da sunan not, her zaman güvenilir arkadaşlarla dışarı çıkmalarını, telefonun kaybolması riskine karşı önemli numaraları kayıt etmelerini ve içkilerine dikkat etmelerini salık verdi.

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    “...A clear case of recklessness by our female students...” “...Rape involving female students...” Those students are victims of rape not participants. No condemnation of the rapists. No mention of what the university will do in collaboration with police to ensure safety of its students. No. They, an entire institution would rather assign blame NOT on the rapists but on the victims and even expose one victims story where they assign blame to her! And then these “TIPS” y’all keep throwing around at women. Right now, where we go, what time we will go there, who we will go with, how we will get there, what we will wear etc is governed by how safe we will be and that is NOT normal neither is it OK! If men just stopped raping us, rape will stop. This is what victim shaming looks like. This is what normalization of rape looks like. And we will not stand for it. PS: I’m turning off my comments because there’s always that one tone deaf triggering person and I’m protecting my energy.

    A post shared by ADELLE ONYANGO (@adelleonyango) on

    'Erkekler bize tecavüz etmeyi bırakırsa tecavüz de son bulur'

    Not, beklendiği üzere büyük tepki topladı.

    Kadınların tecavüzden sorumlu tutulmasına öfkelenen öğrenciler bir kampanya başlatırken, konu sosyal medyaya da taşındı.

    Steve King
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    Kendisi de tecavüz mağduru olan sosyal medya fenomeni Adelle Onyango, Instagram’da yaklaşık 375 bin takipçisine hitap ederek, “İşte kurbanın mahcup edilmesi tam olarak buna benziyor. Tecavüzün normalleştirilmesi tam olarak böyle bir şey. Bunu sineye çekmeyeceğiz” dedi.

    Kadınların nereye, ne zaman, nasıl ve kiminle gideceklerine ya da ne giyeceklerine tamamen güvenliği düşünerek karar verdiklerini vurgulayan Onyango, “Bu normal de değil uygun da değil. Erkekler bize tecavüz etmeyi bırakırsa tecavüz de son bulur” ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Change.org üzerinden başlatılan kampanya için de bin 500’den fazla kişi imza verdi. Kampanyada, “Kadın düşmanlığı uzun süredir devam ediyor ve bir kez daha Kenya’da oyundaki güçler tarafından destekleniyor, bu artık son bulmalı” denildi.

    Yönetim özür diledi

    Rektör Yardımcısı Stephen Kaima da, notun ‘düşüncesizlik’ olduğunu itiraf etti. “Not, kurumsal değerlerimizi ve Nairobi Üniversitesi’nin imajını temsil etmiyor” diyen Kaima özür diledi.

    Kaima, öğrencilere, gece ya da gündüz herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşmaları durumunda güvenlik departmanına haber vermeleri konusunda tavsiyede bulunulduğunu belirtti.

    Yaklaşık altı yıldır konuyla ilgili bilgi toplayan Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, her 100 Kenyalı kadından 14’ü cinsel saldırıya uğruyor.

    Kenya hükümetinin 2018 verilerine göre ise, toplam 921 tecavüz vakası kayıtlara geçti. Ancak bir saldırı vakasının bildirilmediği vurgulanıyor.

    Etiketler:
    Adelle Onyango, Dikkatsiz, Cinsel saldırı, Güvenlik, Özür, Tepki, Suçlama, Kadın, Tecavüz, Nairobi Üniversitesi, Nairobi, Kenya
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