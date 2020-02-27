Kazandığı seçimin oyları 4 kez sayılan Gine Bissau Cumhurbaşkanı yemin etti

Gine Bissau'da muhalefetin adayı olarak kazandığı ikinci tur seçimin oyları 4.kez sayılan yeni Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, seçimi kaybeden iktidar partisinin engellemelerine rağmen yemin ederek görevine başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 29 Ocak'ta düzenlenen seçimin ikinci turunda rakibi Domingos Simoes Pereira'ya karşı yüzde 53,55 ile yarışı kazanan Embalo, başkent Bissau'daki bir otelin salonunda düzenlenen törenle Meclis Başkanvekili Nuno Gomes Nabiam'ın huzurunda yemin etti.

Embalo'nun yemin töreninde, eski Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz ve devlet kademesinden çok sayıda kişi hazır bulundu.

Törende konuşan Embalo, "Görev sürem boyunca rüşvet, yolsuzluk, kayırmacılık ve uyuşturucuyla mücadele temel önceliklerim arasında olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı olduğu sürece ülkeyi etkileyen tüm kötülüklerle mücadele edeceğini belirten Embalo, herkesi ulusal uzlaşıya teşvik edeceğini söyledi.

Embalo, töreninin ardından selefi Vaz ile görev devir teslimi için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

Öte yandan seçimi kaybeden İktidardaki PAIGC'in milletvekillerinden ve Meclis Başkanı Cipriano Cassama ise yemin töreninin "illegal ve teamüllere aykırı" olduğunu savunarak, törene katılmadı.

Seçim, siyasi kriz ortamında yapılmıştı

Gine Bissau'da, görev süresi boyunca 8 başbakan göreve getiren Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın, seçime bir aydan az bir süre kala 29 Ekim 2019'da Aristides Gomes'in liderliğindeki hükümeti görevden alarak başka bir ismi ataması, yeni bir siyasi krize neden olmuştu.

Uluslararası kuruluşların da tepkisiyle Gomes görevine geri dönmüş ve iki turlu cumhurbaşkanı seçimleri zamanında gerçekleştirilmişti.

Seçimin 29 Aralık 2019'da yapılan ikinci turundan muhalif aday Embalo'nun galibiyetle çıkmasına karşın, iktidar partisinin adayı Pereirea, düzensizlikler olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmişti.

Gine Bissau'da Yüksek Mahkeme ise Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 29 Aralık 2019'da ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarının bir an önce açıklanması çağrısına rağmen, Pereira'nın başvurusu üzerine oyların 4'üncü kez sayılmasını kararlaştırmıştı.

Gine Bissau, Fransa "Uluslararası Şeffaflık" (Transparency International France) örgütünün 2018'de yolsuzlukla mücadele eden ülkeler sıralamasında 180 ülke arasında 172'inci sırada yer alıyor.