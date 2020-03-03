Fas'ta ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ilk vaka olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'da ikamet eden ve ülkeye gelen bir Fas vatandaşındatespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin sağlık durumunun stabil olduğunun aktarıldığı açıklamada, uzman bir ekibin, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastayla irtibatı olan kişilerin listesini çıkardığı kaydedildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

İtalya'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.