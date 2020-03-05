Güney Afrika'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'de başlayan koronavirüs salgını Güney Afrika'ya da sıçradı. Virüs tespit edilen kişinin bu ay başında 10 kişilik bir grupla birlikte İtalya'dan geldiği belirtildi.

Güney Afrika'nın doğusundaki Kwa-Zulu Natal bölgesinde ülkenin ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İtalya'dan gelen 38 yaşındaki bir adamda virüs saptandığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, "Bu sabah Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü testin pozitif çıktığını doğruladı" dedi. Mkhize ayrıca, bölgede koronavirüs teşhisine yardımcı olmak için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer Afrikalı enstitülerle işbirliği yaptıklarını da belirtti.

Virüs tespit edilen hastayla eşinin, 1 Mart'ta İtalya'dan Güney Afrika'ya dönen 10 kişilik bir grupta bulunduğu belirtildi. Hastanın iki gün sonra ateş, öksürük, baş ve boğaz ağrısı şikayetleriyle doktora başvurduğu kaydedildi.

Hastanın ve ona bakan doktorun tecrit altında olduğu, diğer grup üyelerinin de araştırıldığı duyuruldu.

Bu, aynı zamanda salgının Afrika'nın güneyine de yayıldığı anlamına geliyor. Daha önce Sahraaltı Afrika'da Nijerya ve Senegal'da Covid-19 vakaları görülmüştü.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, geçen hafta, salgının başladığı Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye edeceklerini açıklamıştı.

Çin'de başlayan salgın şimdiye kadar 3 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu, en az 80 bin kişi de virüsten etkilendi.