Koronavirüs bir Afrika ülkesine daha sıçradı

Dünyanın birçok yerinde görülmeye başlanan koronavirüs salgını Afrika kıtasında da yayılmaya başladı. Orta Afrika ülkesi Kamerun'da ilk koronavirüs vakasının görüldüğü duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 58 yaşında bir Fransız vatandaşı olduğu ve 24 Şubat'ta başkent Yaounde'ye geldiği belirtilen bir kişide koronavirüsün tespit edildiği belirtildi.

Dün Güney Afrika'nın doğusundaki Kwa-Zulu Natal bölgesinde ülkenin ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklanmıştı.