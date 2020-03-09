Sudan Başbakanı'na suikast girişimi

Ayrıntılar geliyor.
عاجل | أنباء عن تعرض د. عبدالله حمدوك، لمحاولة إغتيال فاشلة صباح اليوم.#السودان pic.twitter.com/ZMxmy2NS83— Saqr Al-Jidyan - صقر الجديان نيوز (@AlJidyan) March 9, 2020
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, başkent Hartum'da konvoyuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Ayrıntılar geliyor.
عاجل | أنباء عن تعرض د. عبدالله حمدوك، لمحاولة إغتيال فاشلة صباح اليوم.#السودان pic.twitter.com/ZMxmy2NS83— Saqr Al-Jidyan - صقر الجديان نيوز (@AlJidyan) March 9, 2020
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