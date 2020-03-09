Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 30 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Bono-East bölgesinde Akra-Kintampo kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
May Allah have mercy on these souls.— Alassane (@Alassan44990918) March 9, 2020
Accident in Ghana involving a sprinter and a yotong bus with only six being alive
##Bawku-kumasi##
##at Kintampo## pic.twitter.com/xF5QZl2VGz
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.
Ülkenin Akra-Kintampo kara yolunda geçen sene iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 60 kişi hayatını kaybetmişti.
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