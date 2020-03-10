Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede toplamda 3 koronavirüs vakasının bulunduğunu, Kazablanka kentinde bulunan hastanın hayatını kaybettiği açıkladı.

Açıklamada, hayatını kaybeden hastanın İtalya'nın Bologna kentinden dönen, kalp ve solunum hastalıklarından muzdarip 89 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

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