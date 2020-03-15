Libya Ulusal Ordusu: Havalimanı saldırısında Türk askerler hayatını kaybetti

Mısır'ın başkenti Kahire'de basın toplantısı düzenleyen Mismari, Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırısında birkaç Türk askerin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Mismari, "Son birkaç günde Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nın askeri tesislerine saldırılarda bulunduk. Bu tesisler Misrata gruplarına değil, doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait. Radarlar ve hava savunma sistemleri imha edildi. Bu operasyon sonucu Türk askerler arasında kayıplar var” diye konuştu.

Libya Ulusal Ordusu'nun Misrata bölgesini hedef alarak askeri depolar da dahil olmak üzere ‘Türk varlığına eşdeğer her şeyi’ yok ettiğini söyleyen Mismari, ordunun Trablus'un birkaç mahallesine girdiğini, fakat ateşkese uyduğunu, operasyonların ise sadece Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait güçlerin provokasyonlarına karşılık yapıldığını ifade etti.