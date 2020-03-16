Mısır koronavirüs nedeniyle 19-31 Mart arasında tüm uçuşlara ara verileceğini duyurdu

Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mısır’daki tüm havalimanlarının 19 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında çalışmalarına ara vereceklerini belirtti.

Basın toplantısı düzenleyen Madbuli, Kovid-19 salgınının yayılmaya devam etmesi nedeniyle Mısır’daki tüm havalimanlarının 19 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında çalışmalarına ara vereceklerini söyledi.

Sky News Arabia’nın aktardığı açıklamada, “19 Mart Perşembe günü öğleden itibaren Mısır'daki tüm havalimanlarında hava trafiği durdurulacak, son uçak 12.00'de kalkacak. Uçuşlara 31 Mart’a kadar ara verilmiş olacak, böylelikle turistler de dahil olmak üzere temasları azaltmış olacağız” ifadelerine yer verildi.

Başbakan Madbuli, ülkede tatil yapmak için bulunan turistlere ‘turizm programlarını zamanına uygun olarak tamamlamalarına izin verileceğini’ vurguladı.

Mısır Salık Bakanlığı dün ülkede 126 koronavirüs vakasının saptandığını, virüse yakalananlardan 26 kişinin tedavi olduğunu, 2 kişininse öldüğünü açıklamıştı.