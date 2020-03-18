Koronavirüs Afrika'da: Cibuti ve Zanzibar'da ilk vakalar tespit edildi

Afrika Boynuzu’nda çok sayıda yabancı askeri üsse ev sahipliği yapan Cibuti’de ve Afrika’nın turizm merkezlerinden Tanzanya’nın Zanzibar Adası'nda ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldü.

Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkeye 14 Mart'ta gelen bir İspanya vatandaşına yapılan virüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yusuf, hastanın tıbbi kontrol altında tutulduğunu ifade etti.

Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip ülke, aynı zamanda Körfez ülkelerine gitmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

Öte yandan, Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa da, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 3’e çıktığını ifade ederek, ilk kez Zanzibar Adası'nda Kovid-19 vakasına rastlandığını söyledi.

Virüs tespit edilenlerin ABD, Almanya ve Tanzanya vatandaşı olduğunu aktaran Majaliwa, Tanzanyalı hastanın yurt dışında kaldığı sırada enfekte olmuş birisiyle aynı evi paylaştığını belirtti.

Turistik adayı geçen yıl yarım milyondan fazla yabancı ziyaret etmişti.

Öte yandan Afrika genelinde vaka sayıları 500’e yaklaştı. Sahra Altı Afrika’da en fazla hastalığın görüldüğü ülke Güney Afrika oldu ve hasta sayısı 85’e çıktı.