Kenya'da yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm meydana geldi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünya genelinde yayılımını sürdürürken salgından sahraaltı Afrika ülkeleri de etkilendi.

Kenya hükümetinden bir sözcü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkede Covid-19 kaynaklı ilk ölümün meydana geldiğini ve 3 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Kenya'da şu ana kadar tespit edilen 31 vaka bulunuyor.

Diğer yandan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, kısmi sokağa çıkma yasağı ve virüsün yayılımını önlemek için düşük gelirliler için vergi indirimi de dahil olmak üzere bir dizi tedbir alındığını açıkladı.

Bununla birlikte Kenyalıların, hükümetin kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınma gibi çağrılarını büyük ölçüde gözardı ettiği belirtiliyor.

Mercury News'e göre Kenyatta, "Bu tedbirlerin yetersiz olduğu düşünülürse, tereddüt etmeden daha sert önlemler alacağız" ifadelerini kullandı.