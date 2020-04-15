Brezilyalı çete lideri 20 yıl sonra Mozambik'te yakalandı

Yerel basında çıkan haberlere göre, ‘Fuminho’ olarak bilinen Brezilyalı çete lideri Mozambik'te yakalandı.

Santos'un, başkent Maputo'da Brezilya polisi, ABD ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL'ün katıldığı uluslararası bir operasyonla yakalandığı kaydedildi.

Gilberto ‘Fuminho’ Aparecido dos Santos - man believed to be Brazil’s biggest cocaine supplier - has been caught in Mozambique after more than 20 years on the run. He was arrested in Maputo, along with two Nigerian nationals.



Nigeria must always be in the conversation. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/iV4aFZnS3E — IFE on the MIC (@IFEontheMIC) April 15, 2020

​Operasyonda, 2 Nijerya vatandaşı da gözaltına alındı.

Yaklaşık 20 yıldır aranan ve Brezilya'nın en büyük çete liderlerinden biri olarak bilinen 49 yaşındaki Santos, ‘uyuşturucu ticareti’ yapmakla suçlanıyor.