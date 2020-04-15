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    Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz Serrac

    Libya UMH lideri Serrac: Türkiye ile herkesin gözü önünde yaptığımız askeri işbirliği anlaşmamız var

    © REUTERS / Ulf Laessing
    Afrika
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    Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, "Bizim paralı askerlerle sözleşmelerimiz yok, bizim Türkiye ile herkesin gözü önünde yaptığımız askeri işbirliği anlaşmamız var" ifadelerini kullandı.

    UMH Başbakanı es-Serrac, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in başlattığı iç savaş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi, İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'ya değerlendirdi.

    Serrac, ''UMH güçlerinin Tunus’a giden yoldaki Sarman ve Sabrata kentlerini yeniden ele geçirdiği ve 4 Nisan 2019'dan bu yana darbeci Hafter’in milisleriyle çatışma halinde olduğunun'' anımsatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

    "Libya için kötü bir yıl oldu. Öyle bir yıl ki; binlerce vatan evladının hayatını kaybettiği üzücü ve acı dolu bir yıl. Saldırı, on binlerce ailenin yerlerinden edilmesine, kamu ve özel kurumların tahrip edilmesine yol açtı. Ama biz saldırgana cevabını verdik. Diğer kentlerin evlatları, Trablus’u desteklemek için buraya gelerek, başkentli vatandaşlarla vücutlarını cesaretli ve fedakarca siper ettiler. Ülkeye, diktatörlük getirmeyi isteyen projeyi başarısızlığa uğrattılar."

    ‘Geri püskürtme hedefinde doğru adımlarla ilerliyoruz’

    Serrac, ''Hafter’in insani bir ateşkes yerine başkente yönelik yeni saldırılara giriştiği'' anımsatılarak, hedeflerinin ne olduğu sorusu üzerine ise şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Biz gardımızı indirmeden insani ateşkesi kabul etmiştik. Kovid-19 epidemisinin getirdiği tehlikelerin bir defalığına da olsa Hafter’i sözünde duran bir insana dönüştüreceğini bekliyorduk. Ama o bize saldırmak için pandemiyi fırsat bildi. Başarısızlığa uğrayınca da şimdi Trablus’un yerleşim bölgelerini, sivil tesislerini ve hatta kent merkezindeki el Khadra Hastanesini ayrım yapmaksızın bombalıyor."

    Kendilerine Nisan 2019’da saldırı başlatan Hafter’in ilk saldırılarını püskürttükten sonra karşı taarruzlar yaptıklarını belirten Serrac, darbeci generalin üssünü kurduğu Gharian kentine kadar pek çok mevziyi geri almayı başardıklarını anlattı.

    Hafter ile masaya oturacak mı?

    Serrac, şunları kaydetti:

    "Aradan geçen bir yılın sonunda, Sabrata ve Sarman gibi şehirleri yeniden ele geçirdik. Güçlüyüz ve değişmez bir hedef olan saldırganı geri püskürtme hedefi istikametinde doğru adımlarla ilerliyoruz. İnşallah pek yakında bu gerçeğe dönüşecek."

    Darbeci general Hafter ile günün birinde masaya oturup oturmayacağı sorusuna Serrac, "Libya halkına karşı giriştiği suçlar ve yol açtığı felaketlerden sonra Hafter ile masaya oturmayacağım. Biz tartışmalarımızı her zaman siyasi bir süreç aracılığıyla çözmenin yollarını aradık ancak varılan her anlaşma, Hafter tarafından inkar edildi. Libya, tek bir insana ya da bir grup insana tabi tutulamaz" yanıtını verdi.

    Türkiye'nin desteği

    Serrac, Türkiye’nin Libya’ya verdiği desteğin sorulması ve "bu destek olmasa Trablus’un hızlı şekilde düşebileceği" yorumu üzerine şu ifadeleri kullandı:

    "Durum tam da bu şekilde. Saldırıyı tek başımıza göğüsledik ve 7 ay boyunca dışarıdan hiçbir destek almadık. Türkiye ile güvenlik anlaşmamız, geçen 27 Kasım'da imzalandı, oysaki saldırı 4 Nisan’da başlamıştı. Buna karşın saldırganın destekçisi devletler, askeri yardımlarını büyük oranda yoğunlaştırdı."

    Libya ordusu sözcüsü Ahmed Mismari
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    Hafter’in, ‘Rus paralı askerlerinden Sudanlı ‘janjawid’lere kadar ve Çadlı muhaliflerle büyük meblağlara sözleşmeler imzaladığını’ söyleyen Serrac, "Biz ise güvenlik alanında işbirliği yapmak üzere birçok devlete mesaj gönderdik. Türkiye, olumlu cevap verdi. Askeri ve güvenlik alanında bir mutabakat zaptı imzaladık. Uzmanlar ve danışmanlardan, güvenlik ile savunma programımız için destek alıyoruz" yorumunda bulundu.

    Serrac, Hafter milislerinin yanı sıra UMH güçlerinde savaşan Suriyelilerin olup olmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti:

    "Esir aldıklarımız oldu. Hafter’in milis güçlerine yabancı paralı askerlerin katıldığına dair elimizde deliller var. Rusya, Libya’daki Rus paralı askerlerin Rusya’nın çıkarlarını temsil etmediklerini ve Rusya’dan para almadıklarını açıkladı.

    Amerikan Hazine Bakanlığı’nın kara listesinde bulunan Ajnihat Asham hava yolunun Şam-Bingazi seferleriyle Suriye’den gelen Suriyeliler var. Bizim paralı askerlerle sözleşmelerimiz yok, bizim Türkiye ile herkesin gözü önünde imzaladığımız bir askeri işbirliği anlaşmamız var."

    Libya’daki Kovid-19 durumu

    Kovid-19 salgınına ilişkin Libya’daki duruma da değinen Serrac, "Epidemiyle mücadele için acil durum ilan ettik ve kalıcı bir Yüksek Komisyon kurduk. Laboratuvar teşhis teçhizatını, solunum destek cihazlarını ve tıbbi önlem setlerini temin etmeye çalışıyoruz. Dünya Sağlık Örgütünden başlamak üzere, BM kuruluşları ve Avrupalı partnerlerin daha büyük desteğini almayı ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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    Etiketler:
    Tunus, La Repubblica, İtalya, Salgın, Koronavirüs, Halife Hafter, Libya, Fayiz es-Serrac, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti
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