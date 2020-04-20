Koronavirüsü ciddiye almamakta ısrar eden Tanzanya lideri: Maskeyi bırak, tanrıya dua et, çalışmaya devam et

Pandeminin şiddeti ABD'de Trump ve Britanya'da bizzat hastalanan Johnson'ı bile koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almak zorunda bırakırken, Tanzanya'da Magufuli umursamaz kalan az sayıda liderden biri. Korunmak için tanrıya ibadet etmeye çağırdığı Tanzanya yurttaşlarını çalışmaya devam ettiriyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs pandemisinin yeni merkezinin Afrika olabileceği uyarısında bulunur ve en kötü senaryoda kıtanın 1.2 milyar vaka ve 3.3 milyon ölüm görebileceği projeksiyonları yapılırken, Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli "Maskeyi bırak tanrıya bak" çağrısı yapıyor.

Pandeminin şiddeti ABD Başkanı Donald Trump ve bizzat hastalanan Britanya Başbakanı Boris Johnson'ı da koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almak zorunda bırakırken, Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli umursamaz kalan az sayıda liderden biri konumunda.

Afrika'da pek çok ülke ulusal ya da kısmi karantina ilan eder veya çeşitli düzeylerde sokağa çıkma yasağı uygularken, Tanzanya lideri yurttaşlara ibadet etmeleri ve ekonominin çarklarını döndürmeleri çağrısını yaptı.

Okullarla üniversiteleri kapatan, ancak marketler, pazarlar, dükkanlar ve toplu taşımaya herhangi bir kısıtlama getirmeyen Devlet Başkanı Magufuli, virüsle mücadele adına geçen cuma yurttaşları üç gün boyunca dua etmeye çağırdı.

Geçen ay bir kilisede "Şimdi yüze maske takmaya güvenmek değil, inancımızı pekiştirip tanrıya dua etmeyi sürdürmek zamanıdır" diye konuşan koyu Katolik Magufuli, koronavirüsün yayılması için çağrı yaparcasına "Dua etmek için kiliselerle camilere gitmekten vazgeçmeyin" diye ekledi.

Geçen hafta Paskalya Bayramı'nın Hayırlı Cuma'sında bu mesajını tekrarlayan Magufuli, tanrının Tanzanyalıları virüsten koruyacağını vaaz etti.

Tanzanya, ilk teyitli vakasını 16 Mart'ta kayıtlara geçirdi, geçen hafta vaka sayının 32'den 147'ye çıktığını, bunların 5'inin öldüğünü duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP, Tanzanya'daki durumla ilgili sol eğilimli muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakı'nın (ACT Wazalendo) lideri ve milletvekili Zitto Kabwe'nin görüşünü aldı.

Muhalif lider Zitto Kabwe, "Hükümetin ciddiyetsizliğinden, vaka ve ölüm verilerinin şeffaflıktan yoksunluğundan ve devlet başkanının pandemiyi inkar etmesinden şikayetçiyim" dedi.

Kabwe, turistik ada Zanzibar'da tam, resmi başkent Dodoma, ticari başkent Dar es Selam, Aruşa, Mvanza şehirlerinde kısmi karantina talep ediyor.

Magufuli ise Tanzanyalıları her zamanki gibi çalışmaya teşvik ederken sadece 'gereksiz toplanmalardan' kaçınmalarını telkin etmekle yetiniyor.

Devlet Başkanı, emekçi sağlığı ve güvenliğini anmaksızın şöyle konuşmalar yapıyor:

"Ulusumuzu inşa etmek için çok çalışmaya devam edelim. Koronavirüs çalışmamamız için gerekçe olamaz, olmamalı. Çiftçiler devam eden yağmurlardan etkin şekilde faydalanmalı, sanayiciler üretmeye devam etmeli. Hiçbir kalkınma projesinin durmasını beklemiyorum."

"Koronavirüs ekonomimizn yıkılmasına sebep oluşturmamalı."

Yaban hayatı ve plajlarıyla meşhur Tanzanya'nın en büyük döviz girdisini turizm sağlarken, koronavirüs nedeniyle turist akışının durması ekonomiye ağır darbe indirdi.

Dar es Selam sokaklarında yurttaşlar koronavirüs bulaşmasından korktuklarını, ellerinden gelen önlemleri almaya çalıştıklarını, ama aynı zamanda eve ekmek götürebilmek için çalışmak zorunda olduklarını söylüyor.

Yiyecek satıcısı Anna John, durumunu "Karantina ilanı için duacı değilim, çünkü o zaman da koronavirüsten kurtulup evde açlıktan ölebiliriz" diye özetleyerek ekliyor:

"Hayat devam etmeli, tanrı bizi koruyacaktır."