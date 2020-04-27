Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu ülke yönetimine el koyduğunu duyurdu

Hafter, “Silahlı kuvvetlerin genel komutanlığı, ülke yönetimini üzerine alıyor ve Suheyrat anlaşmasının feshedildiğini duyuruyor. Ağır sorumluluk yüküne rağmen halkın iradesini ve verdiği yetkiyi kabul ediyoruz” diye açıkladı.

Ulusal Libya Ordusu’nun, “halkın iradesine uygun olarak” daimi sivil kurumların oluşması için koşulları yaratma konusu üzerinde çalışacağını dile getiren Hafter, “İnsanlar hayatlarının efendisi olmalı ve geleceklerini demokrasi yoluyla seçmeli. İlk günden itibaren hedefimiz Libyalıların iradesini korumaktı” ifadesini kullandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kurulmasını öngören Suheyrat anlaşmasının ülkeyi yıktığını ve tehlikeli duruma getirdiğini iddia eden Hafter, “Ama şimdi bu anlaşma karanlık geçmişin bir parçası oldu” diye ekledi.