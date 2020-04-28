Rus uzman: Libya’daki durum belirsizliğini koruyor

Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Sputnik’e demecinde Libya’da çatışan tarafların dün yaptıkları karşılıklı açıklamalar sonrasında ülkedeki son durumu değerlendirdi.

‘Taraflardan hiçbiri kritik üstünlük elde edemiyor’

Fitin, “Radikal değişiklikler söz konusu değil. Çatışan tarafların liderlerinin açıklamalarına bakmanın bir anlamı yok, zira her biri kısa sürede zafere ulaşacağını söylüyor. Bu nedenle Hafter’in yeni açıklaması yeni herhangi bir şey getirmedi. Hafter’in geçen nisanda Trablus’u alıp tüm Libya’yı kendi yönetimi altında birleştireceği konusundaki açıklaması dikkate alınacak olursa durum belirsizliğini koruyor, taraflardan hiçbiri kritik üstünlük elde edemiyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Tüm bunlar lafta kaldı. Aslına bakılırsa her şey savaşan tarafların her birinin dış sponsorlardan aldığı yardım miktarına bağlı.”