Tanzanya'da devlet başkanı koronavirüse karşı toplu ibadete çağırırken, son 10 günde iki vekil ve bir bakan öldü

Koronavirüsten korunmak için tanrıya toplu ibadet çağrısı yapılan Doğu Afrika ülkesinde son 10 günde iki milletvekilinin ardından bugün de adalet bakanının ölmesi üzerine parlamento çalışmaları askıya alındı.

Tanzanya'da Devlet Başkanı John Magufuli koronavirüs pandemisine karşı okulları kapatmak dışında hiçbir önlem almaz, sosyal mesafe kuralları uygulamaz ve vaka-ölü sayısıyla ilgili düzenli açıklama yapmazken, son 10 günde iki milletvekili ve bir bakan öldü.

Bu üç siyasetçi hakkındaki resmi açıklamalarda kısa bir hastalığın ardından öldükleri ifade edilirken, hükümet ölümlerle virüs arasında bağlantı kurmadı. Ancak muhalefet koronavirüsten öldükleri yönünde görüş bildirerek milletvekillerine parlamentoyu boykot çağrısı yaptı. Ardından parlamento çalışmalarının askıya alındığı yönünde haberler geldi.

Bugün Adalet Bakanı Augustine Mahiga, dün milletvekili Richard Ndassa, 10 gün önce de milletvekili Gertrude Rwakatare'nin hayatını kaybetmesi, koronavirüs şüphesini beraberinde getirdi.

Zira Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) hiçbir önlem almadığı için eleştiri oklarının hedefinde olan Devlet Başkanı John Magufuli, korunmak için tanrıya ibadet etmeye çağırdığı yurttaşları çalışmaya devam ettiriyor.

LGBT düşmanı açıklamaları ve icraatlarıyla da tanınan Magufuli'nin sosyal mesafeyi reddedip yurttaşların kiliseler ve camilerde ibadet için toplanmaya teşvik etmesinin, virüsün yayılmasını hızlandırdığı sanılıyor.