BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'da çatışan taraflara diyalog çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric, bugünkü basın brifinginde, Libya’daki sivil yerleşimlere yönelik saldırıları sert şekilde kınadı.

Dujarric, "Geçen perşembe günü, gelen haberlere göre, Trablus’ta sivil bölgeye yönelik düzenlenen saldırıda 2 sivil öldürüldü, 3 sivil de yaralandı. Genel Sekreter ayrıca 9 Mayıs’ta Mitiga Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırıyı da kınıyor" diye konuştu.

BM Libya Misyonu'nun Ramazan ateşkesi çağrısında bulunduğunu hatırlatan Dujarric, "BM Genel Sekreteri, durumu hafifletmek için derhal tüm askeri operasyonlara son verilmesi çağrısında bulundu. Guterres, Libya’daki çatışmanın askeri çözümünün olmadığını kaydediyor ve tüm tarafları, siyasi çözüme ulaşılması amacıyla derhal diyalog başlatmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Libya’daki BM misyonunun tüm ihlalleri belgelendirmeye devam edeceği ve bu verileri BM Güvenlik Konseyi Yaptırım Komitesi’nin ilgili uzman grubuna ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönlendireceği kaydedildi.