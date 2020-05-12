Koronaya bitkisel deva bulduğunda ısrar eden Madagaskar lideri: Avrupa'da keşfedilse şüphe eder miydiniz?

Doğu Afrika'daki ada ülkesinin lideri, klinik deneylerden geçirmeden üretime geçirdiği, piyasaya sürdüğü ve ihraç ettiği yerli bitkisel ilaca Batı'dan gelen eleştirilere "Afrika'yı küçümsüyorsunuz" tepkisini gösterdi.

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedavi edip etmediğine dair geniş kapsamlı testler yapmadan üretime geçirdiği, piyasaya sürdüğü ve diğer Afrika ülkelerine ihraç ettiği 'Covid Organics' isimli bitkisel ilaçla ilgili Batılıları suçlayan bir açıklama yaptı.

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesinin sıtmaya karşı etkili yavşan ya da pelin diye bilinen bitkisinden ve endemik bitkilerinden geliştirilen 'Covid Organics'e klinik deneylerden geçirilmediği için Batılı ülkelerin şüpheyle bakmasını, Rajoelina, 'Afrikayı küçümseyen tavırlarının uzantısı' diye eleştirdi. Madagaskar Devlet Başkanı, bu devayı bir Avrupa ülkesi geliştirmiş olsaydı, Batı'nın farklı tepki vereceğini savundu.

Madagascar President Rajoelina hits out at coronavirus tonic 'detractors' https://t.co/QFFlti2KFh — BBC News (World) (@BBCWorld) May 12, 2020

Fransız kanalları France 24 ve RFI'ya konuşan Rajoelina, "Bu devayı keşfeden bir Avrupa ülkesi olsaydı, bu kadar çok şüphe üretilir miydi? Sanmıyorum" diyerek ekledi:

"Afrikalı bilim insanlarını hafife almayın."

Gelgelelim Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) test edilmemiş ilaçların kullanılmaması uyarısı yaparken, Afrika Birliği de 'Covid Organics'in güvenilirliği ve etkinliği konusunda bilimsel verileri görmek istediğini açıklamıştı.

BBC'nin geçen ay 'Covid Organics'in piyasaya çıkması üzerine konuştuğu Madagaskar Devlet Başkanı'nın bir danışmanı, yerli bitkisel ilacın 3 haftada 20'den az kişi üzerinde test edildiğini söylemişti. Bu ise DSÖ'nün klinik deneylerle ilgili kurallarına uymuyor.

Buna rağmen Senegal, Gine Bissau, Liberya, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya, Komorlar Birliği, Nijerya ve Nijer gibi bir dizi Afrika ülkesi Madagaskar'dan 'Covid Organics' aldı.

Son olarak Madagaskar'ın 'Covid Organics'i Batı Afrika ülkesi Gambiya'ya gönderdiği haberi geldi.

Gambiya Devlet Başkanlığı, Rajoelina'nın gönderdiği 'Covid Organics'in teslim alındığına dair açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Gönderilen ilaçlar Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) üye ülkelerin Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleye yönelik armağanın bir parçasıdır. İlaçlar, Sağlık Bakanlığına teslim edildi" denildi.

Madagaskar bugüne dek teyitli 193 vaka bildirdi, hiç ölüm bildirmedi. Rajoelina, hem önleyici hem de tedavi edici olarak sunduğu 'Covid Organics'i 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

DSÖ geleneksel yöntemlerle tedavi durumunda da doğru düzgün testlerden geçirilmiş ilaçların Afrikalıların hakkı olduğu açıklamasını yaparken, Afrika geleneksel tıbbının 70 uzmanı da bir toplantı düzenleyip tüm ilaçların klinik deneylerden geçirilmesi konusunda uzlaşı açıkladı. DSÖ'nün Afrika Bölgesi Şubesi de bunu bir tweetle duyurdu.

70 traditional medicine experts from countries across #Africa held a virtual meeting with @WHO on the role of traditional medicine in the #COVID19 response.



They unanimously agreed that clinical trials must be conducted for all medicines in the Region, without exception. pic.twitter.com/fCKYiYiMqb — WHO African Region (@WHOAFRO) May 12, 2020

Uzmanlar, 'Covid Organics' kullananların sahte bir korunma hissine kapılıp virüse maruz kalma tehlikesi bulunan durumlara atılabilecekleri uyarısı da yapıyor.