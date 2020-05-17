Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç reklamı yapan Madagaskar'da ilk teyitli ölüm vakası

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina klinik deneylerden geçirmeden üretime geçirdiği, piyasaya sürdüğü ve ihraç ettiği yerli bitkisel ilacın yeni tip koronavirüsün devası olduğunda ısrar ederken, ada ülkesinden ilk ölüm haberi geldi.

Madagaskar Koronavirüs Görev Gücü Sözcüsü, cumartesi gecesi 57 yaşında bir sağlık çalışanının koronavirüsten öldüğünü açıkladı.

Ölen erkeğin hem diyabet hem de yüksek tansiyon hastası olduğu belirtildi.

Perşembe itibarıyla Madagaskar'da teyitli 225 vaka ve 98 iyileşme vakası rapor edilmişti.

Doğu Afrika ada ülkesinin lideri Andry Rajoelina, bizzat reklamını yaptığı ve diğer Afrika ülkelerine ihraç ettiği 'Covid Organics' isimli yerli bitkisel ilaca şüpheyle bakan Batı ülkelerine "Bu devayı keşfeden bir Avrupa ülkesi olsaydı, bu kadar çok şüphe üretilir miydi? Sanmıyorum... Afrikalı bilim insanlarını hafife almayın" diye çatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Birliği de 'Covid Organics'e şüphe ve temkin ile yaklaşırken, Afrika ülkeleri Madagaskar üretimi ilaca yoğun ilgi ve talep gösteriyor.

Çok sayıda Afrika ülkesi Madagaskar'dan on binlerce doz 'Covid Organics' aldı.