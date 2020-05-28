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    Madagaskar- bitkisel ilaç Covid Organics

    Madagaskar'dan geliştirdiği Kovid-19 bitkisel ilacından sonra yeni adımlar

    RIJASOLO
    Afrika
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    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (191)
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    https://tr.sputniknews.com/afrika/202005281042136350-madagaskardan-gelistirdigi-kovid-19-bitkisel-ilacindan-sonra-yeni-adimlar/

    Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiğini Covid Organics (CVO) isimli bitkisel ilaçla ismini duyuran Madagaskar, salgınla mücadelede yeni stratejiler geliştirdi.

    Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Twitter hesabından, yerel yönetimler ve sağlık otoriteleriyle işbirliği içerisinde salgından etkilenen bölgelerde geliştirdikleri stratejik önlemler kapsamında bazı somut adımlar atacaklarını açıkladı.

    Klinik çalışmalar için başkent Antananarivo ile Toamasina'da yeni tedavi protokolünü uygulamaya koyduklarını belirten Rajoelina, bu kapsamda test edilen her kişiye önleyici özellikteki Tambavy CVO şurubunu vereceklerini belirtti. Rajoelina, durumu ağır olmayan kişilerin evlerinde tedavilerine devam edileceği ve telefonla doktor takiplerinin yapılacağını kaydetti.

    ​Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, hasta bakıcılarına risk primi ve bireysel koruma ekipmanının devlet tarafından sağlanacağını bildirdi.

    48 saatten daha az sürede test sonucu

    Kovid-19 ile etkili mücedele edilmesi için Toamasina vilayetine aynı zamanda doktor olan bir vali görevlendireceklerini ve Atsinanana vilayetine Bölge Sağlık Müdürü atayacaklarını aktaran Rajoelina Toamasina Operasyon Komuta Merkezi'ne ise 20 arazi aracı ve 5 ambulans bağışlandığını açıkladı.

    Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'nın yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedavi edip etmediğine dair geniş kapsamlı testler yapmadan üretime geçirdiği, piyasaya sürdüğü ve diğer Afrika ülkelerine ihraç ettiği 'Covid Organics' isimli bitkisel ilaç
    © REUTERS / Stringer .
    Madagaskar Afrika dışına ilk kez koronavirüs bitkisel ilacını gönderiyor
    Rajoelina salgından etkilenen bölgelerde 48 saatten daha az sürede sonuç elde etmek amacıyla Kovid-19 test kapasitesinin güçlendirdiklerini kaydetti.

    Salgın bölgesine yeni laboratuvarlar kurulduğu ve buralara doktor, araştırmacı, biyologların görevlendirildiği bilgisini paylaşan Rajoelina, "Dayanışma ve birlik Kovid-19 ile başa çıkmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

    Salgında sadece 2 kişi öldü

    Diğer yandan ülkede, 459 aktif vakaya rağmen şu ana kadar sadece 2 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, 151 kişi iyileşti.

    Madagaskar, Afrika ülkelerinden sonra Karayipler'deki Haiti'ye de geliştirdiği CVO isimli bitkisel ilacını göndermişti.

    Böylece Haiti ile birlikte Afrika ülkeleri Komorlar Birliği, Senegal, Çad, Nijerya, Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Nijer CVO gönderilen ülkeler oldu.

    Sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi

    Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan ‘Covid Organics’i geliştirmiş, Cumhurbaşkanı Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

    'Covid Organics' isimli bitkisel ilaç sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi
    © AFP 2020 / RIJASOLO
    'Covid Organics' isimli bitkisel ilaç sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

    Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina da DSÖ'yü, ilaca Afrika kaynaklı olduğu için şüpheci yaklaştığı, Avrupa'da geliştirilmiş olsaydı bu kadar şüpheci yaklaşmayacağı yönünde eleştirmişti.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (191)

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    Etiketler:
    Mücadele, Koronavirüsle mücadele, Afrika, bitkisel karışım, Kovid-19, Madagaskar
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