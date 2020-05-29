Afrika Birliği'nden George Floyd açıklaması: ABD her türlü ayrımcılığı yok etmeli

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed, ABD'nin Minneapolis kentinde siyah George Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan polis şiddetini kınayarak, ABD'ye ülkedeki her türlü ayrımcılığı yok etme çağrısında bulundu.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed,yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de kolluk kuvvetlerinin neden olduğu "George Floyd cinayetini" şiddetle kınayarak, maktulün yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

2/3Recalling the historic OAU Resolution on Racial Discrimination in the USA made by African HeadsofState at the OAU’s 1st Assembly in Cairo,Egypt from 17-24 July 1964,I reaffirm+reiterate the AU’s rejection of continuing discriminatory practices against Black citizens of the USA — Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) May 29, 2020

​Afrika Birliği Örgütü’nün (OAU) 1964'te ABD'deki siyahlara yapılan ayrımcılığa ilişkin aldığı kararı hatırlatan Muhammed, "ABD'deki yetkililer, ırk ve etnik temele dayanan ayrımcılığın her türlüsünün tamamıyla ortadan kaldırılmasını sağlamak için çabalarını kuvvetlendirmeli" ifadesini kullandı.

3/3: I further urge the authorities in the United States of America to intensify their efforts to ensure the total elimination of all forms of discrimination based on race or ethnic origin. #GeorgeFloyd — Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) May 29, 2020

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Muhammed, Afrika Birliği’nin ABD'deki siyahilere yönelik devam eden ayrımcı uygulamalarını reddettiğini de vurguladı.

‘Nefes alamıyorum’

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.