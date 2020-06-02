DSÖ: Kongo'da ebola salgını yeniden başladı

Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine yakın yeni vakaların görüldüğü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (KDC), Ebola nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Eteni Longondo yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısında Ebola salgınına yakalanan yeni hastalar olduğunu belirterek, dört kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

DSÖ Genel Sekreteri açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batısında yeni ebola salgının başladığını ve 4 kişinin ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Vaka sayısının 6 olduğu duyuruldu.

A new #Ebola outbreak detected in western #DRC, near Mbandaka, Équateur province. @MinSanteRDC has identified 6 cases, of which 4 people have died. The country is also in final phase of battling Ebola in eastern DRC, #COVID19 & the world’s largest measles outbreak. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 1, 2020

Kongo'da ebola

Kuzey Kivu Bölgesi Sağlık Bakanı Dr Moise Kakule Kanyere, iki hafta önce, ülkedeki son hastanın tedavi gördüğü Beni vilayetindeki Ebola Tedavi Merkezi'nden taburcu edilmesinin ardından, Ebola salgınının son bulduğunu ilan etmek için 42 gün sürecek olan geri sayımı hazırlıklarını başlatmıştı.

Bu arada, bir süre önce salgın nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi tedavi gördüğü hastaneden nisan ayının sonunda kaçmıştı.

Ebola salgının bittiğini ilan etmeye hazırlanan ülkede nisan ayında yeni vakalar görülmeye başlanmıştı.

KDC'nin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 314 vaka görüldü, 2 bin 25 kişi yaşamını yitirdi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.