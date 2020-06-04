Hafter'in ordusu: 5+5 görüşmelerinin başarısı için birliklerimizi Trablus dışına konuşlandırdık

General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, Trablus'taki güçleri Libyalı taraflar arasında dün başlayan 5+5 askeri komitesi görüşmelerinin başarılı olması için kent dışına konuşlandırdıklarını açıkladı.

Libya'da BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti, bugün başkent Trablus'un kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini açıklarken Libya Ulusal Ordusu'ndan da çekilmeye ilişkin açıklama geldi.

Birliklerin Trablus dışına konuşlandırılmasının 5+5 askeri komitesinin ateşkese ilişkin görüşmelere yeniden başlaması konusunda sağlanan mutabakat üzerine ve görüşmelerin başarısı için gerçekleştirildiğini belirten Libya Ulusal Ordusu, bu adımın diğer tarafın ateşkes rejimine bağlı kalması koşuluyla atıldığını vurguladı.

Libya Ulusal Ordusu, Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin ateşkesi ihlal etmesi halinde müzakere masasından kalkarak askeri faaliyetlere yeniden başlayacaklarının altını çizdi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni 5+5 komitesinde temsil eden bir kaynak, BM delegesinin katılımıyla iki taraf arasında görüşmelerin dün başladığını duyurmuştu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin askeri güçlerinin sözcüsü Muhammed Gnounou da, bugün yaptığı Facebook açıklamasında, UMH'nin yönetim merkezi olan Trablus’un denetimini kent sınırlarının dışına kadar yeniden ele geçirdiklerini belirtmişti.

5+5 diyalog komitesi, İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin UMH temsilcilerinden, diğer 5 üyesi de Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerden oluşan ortak askeri komite. Bu komitenin görevi ise iki taraf arasında BM delegelerinin katılımıyla diyalog gerçekleştirmek.