Fransa: Mağrip El Kaidesi liderini öldürdük

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransız kuvvetlerinin 3 Haziran'da Mali'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonda Mağrip El Kaidesi'nin Cezayir asıllı lideri, 'Ebu Musab Abdülvedud' lakaplı Abdülmelik Drudkal ve adamlarını öldürdüğünü açıkladı.

Le 3 juin, les forces armées françaises, avec le soutien de leurs partenaires, ont neutralisé l’émir Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdal et plusieurs de ses proches collaborateurs, lors d’une opération dans le nord du Mali. — Florence Parly (@florence_parly) June 5, 2020

​Parly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlada Sahra Çölü'nde IŞİD ve diğer terörist gruplara karşı operasyonların da sürdüğü bilgisini paylaştı.

Bakan Parly, ayrıca Fransız kuvveterinin 19 Mayıs'ta da Sahil bölgesinde faaliyet yürüten üst düzey IŞİD mensubu Muhammed el-Mrabat'ı yakaladığını söyledi.

Operasyonları gerçekleştiren askerleri kutlayan Parly, Fransa'nın bölgedeki ortaklarıyla terörist grupları izlemeye devam edeceğini kaydetti.