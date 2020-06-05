Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, 'zafer ilan etti': Hafter'in macerası resmen sona erdi

Sunni, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin başkent Trablus ve Terhune'deki operasyonlarının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün zaferimizi kutluyoruz. Bugün Terhune özgürlüğüne kavuştu, iktidar hırslısının (Hafter'in) macerası resmen sona erdi. Trablus'un dik duruşu ve kahramanların fedakarlıklarıyla, bölgedeki karşı devrim ve militarizasyon projesi sona erdi" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda geçmiş defterlerin kapatılacağını belirten Sunni, şunları kaydetti:

"Yakında doğu, batı, kuzey, güney hep birlikte oturacağız, diyalog kuracağız, uzlaşacağız, hoşgörülü olacağız. Herkesi - özellikle de gençleri - geçmişten ders almaya ve siyasi iradeleri üzerinde hakimiyet kurmak isteyenler ya da savaş tüccarlarına izin vermemeye çağırıyorum."

General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, Trablus'taki güçleri Libyalı taraflar arasında önceki gün başlayan 5+5 askeri komitesi görüşmelerinin başarılı olması için kent dışına konuşlandırdıklarını açıklamıştı.