Libya’da Şerare petrol sahası yeniden faaliyete geçti

NOC’un açıklamasında, "Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin güneyindeki Şerare petrol yatağında üretimi yeniden başlattığını doğruluyor” ifadesine yer verildi.

Üretimin ilk aşamasında günlük 30 bin varil üretileceği ifade edilirken üretimin 90 gün içinde tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Açıklamada ayrıca yatağın kapalı tutulmasının verdiği zararın 5 milyar doları üzerinde olduğu kaydedildi.

Libya’nın Şerare ve Fil petrol yataklarındaki boru hatları geçen ocak ayında, Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun 5 petrol ihraç limanını engellemesi nedeniyle kapatılmıştı.