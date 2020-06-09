Rus Dışişleri: UMH'nin Kahire'nin Libya'da ateşkes girişimine yapıcı yanıt vereceğini umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayınlayarak, Libya'da en az 10 yıldır süren askeri ve siyasi krize diplomatik çözüm bulunmasına ve en kısa sürede ateşkes sağlanmasına yönelik olarak Sisi tarafından ortaya koyulan inisiyatife UMH tarafından olumlu yaklaşılacağını umduklarını kaydetti.

Bakanlık, "Trablus'taki hükümetin Kahire'den yükselen barış çağrısına hızlı şekilde ve gereken önemi göstererek yaklaşacağını ve bu çağrıya olumlu yanıt vereceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus Dışişleri, Libya'nın doğusundaki temsilciler tarafından mutabık kalınan bu tekliflerin, Libya'da kriz sonrası düzene ilişkin olarak çatışan taraflar arasında çok uzun süre önce başlaması gereken müzakereler için sağlam bir temel oluşturmasını beklediklerini vurguladı.

Kahire'nin Libya'da ateşkes girişimi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, daha önce Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ve onu destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Libya'da silahların susmasını ve siyasi çözümün koşullarını öngören yeni ateşkes girişimini duyurmuştu.

Mısır liderinin açıklamasına göre yeni girişim, Libya'daki üç bölgenin Başkanlık Konseyi'nde eşit olarak temsil edilmesi, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve anayasa beyannamesinin kabulü gibi maddeler içeriyor.

Girişim ayrıca ateşkesin 8 Haziran saat 06.00'dan itibaren başlatılmasını öngörüyor ve uluslararası çabalara saygı, yabancı paralı askerleri tahliye etme ve ülkedeki grupları silahsızlandırma çağrısı içeriyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın Kahire'nin Libya'da ateşkes girişimini desteklediğini söylemişti.