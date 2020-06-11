Zimbabve, darbe girişimi iddialarını yalanladı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, İçişleri Bakanı Kazembe Kazembe beraberindeki emniyet ve ordunun üst düzey kademeleri ile başkent Harare'de konuya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kazembe, yaptığı açıklamada, Devlet Başkan Mnangagwa'ya karşı darbe girişimi haberlerinin yalan olduğunu belirtti.

Haberlerin Mnangagwa'nın imajını zedelemeyi amaçladığına işaret eden Kazembe, "Hükümet bütün kurumlarıyla bu söylentileri reddediyor" ifadesini kullandı.

Devlet Başkan Mnangagwa, kasım 2017'de ordunun yaptığı darbenin ardından eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin yerini almıştı.