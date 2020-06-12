Uganda'da soyu tükenmekte olan ünlü dağ gorili kaçak avcılarca öldürüldü

Uganda'nın nadir görülen gümüş sırtlı gorillerinden biri olan ve dünyaca tanınan Rafiki'nin kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü belirtildi. İnsanlarla temasa alışmış olan goril grubunun lideri olan Rafiki'nin ölümüyle geride kalanların dağılma riski de doğdu.

Uganda Vahşi Yaşam İdaresi (UWA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nkuringo ailesinden Rafiki isimli 25 yaşındaki goril kaçak avcılar tarafından öldürüldü. UWA, kaybı ‘büyük bir darbe’ diye niteledi.

Bwindi Ulusal Parkı'nda yaşayan Rafiki'nin ölümüyle ülke topraklarında yaşamaya ve insanlarla temasa alıştırılmış en eski tür olan Nkruringo ailesinden geriye sadece 17 goril kaldı.

‘Lidersiz kalan goriller dağılabilir’

Gorillerin lideri olan Rafiki’nin yokluğunun grubu da ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor. UWA görevlisi Bashir Hangi, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bu grubu dengesiz kılabilir ve dağılma ihtimalleri de var. Şu anda bir liderleri yok ve vahşi bir gümüş sırtlı goril tarafından ele geçirilebilirler” dedi.

Uzmanlara göre bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde goriller bir daha insanlarla temas kurmak istemeyebilir.

Meet Rafiki, the current Silverback of Nkuringo family Mountain Gorilla in Bwindi Impenetrable Forest. 🦍 Photos by Daniel Bailey pic.twitter.com/JudVVf3pHH — Uganda Pics (@ugandapics_) April 19, 2020

Ömür boyu hapis ya da 5.4 milyon dolar ceza

UWA ekiplerinin 1 Haziran'da kaybolan gorili ölü halde bulması sonrası açılan soruşturma neticesinde dört kaçak avcı gözaltına alındı.

Avcılardan biri savunmasında, gorili öldürdüğünü itiraf ederek başka hayvan avlamak için gittiği ulusal parkta gorilin kendisine saldırması üzerine nefsi müdafaa yapmak zorunda kaldığını söyledi.

‘Soyu tükenmekte olan hayvanı öldürmekle’ suçlanan avcılar suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapisle ya da 5.4 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Topraklarında binden fazla dağ gorilini misafir eden Uganda, vahşi yaşam turlarından önemli bir gelir elde ediyor.