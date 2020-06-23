ABD'nin Afrika Komutanı, Trablus hükümeti lideri Serrac ile görüştü: 'Terörle mücadelede ortak koordinasyon ele alındı'

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı (AFRICOM) Stephen Townsend ve beraberindeki heyet, dün Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac ile görüştü. Görüşmede ateşkes ve 'terörle mücadelede ortak koordinasyon' ele alındı.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçler ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasındaki çatışmalara yönelik ateşkes süreci görüşülmeye devam ediyor.

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı (AFRICOM) Stephen Townsend, ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland ve beraberindeki heyet, dün UMH Başkanı Fayiz Serrac ile bir araya geldi.

UMH'den yapılan açıklamada, "Libya'daki gelişmeler üzerine yapılan istişareler çerçevesinde Serrac pazartesi günü General Stephen Townsend ve ABD'nin Libya büyükelçisi Richard Norland ile bir araya geldi" ifadeleri yer aldı.

AFP'ye göre görüşme, Trablus'un yaklaşık 120 kilometre batısıdaki Zuveyra Havalimanı'nda gerçekleşti.

UMH'nin açıklamasına göre görüşmede, 'Trablus ve Washington arasındaki stratejik işbirliği çerçevesinde terörle mücadelede hükümet ve AFRICOM arasındaki ortak koordinasyon' ele alındı.

Ayrıca ABD'nin Trablus Büyükelçiliği'nin, Facebook üzerinden yayınlanan açıklamasında "Toplantı, askeri operasyonlarda stratejik bir duraksamaya dönük mevcut fırsatlara odaklandı. Büyükelçi Norland, ateşkes ve siyasi diyalogu ilerletmek için ABD'nin BM himayesinde devam eden diplomasiye verdiği desteği ana hatlarıyla izah etti" denildi.