Libya Ulusal Ordusu, ülkenin doğusundaki petrol tesisleri çevresinde devriyeye başladı

Petrol Tesisleri Muhafız Kurumu Sözcüsü İbrahim el Faidi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Muhafız Kurumu’nun özel kuvvet ve birimlerinden oluşan birlikleri, petrol tesisleri ve limanların bulunduğu ‘Petrol Hilali’ bölgesinde devriye görevi kapsamında ilerliyor” ifadelerini kullandı.

El Faidi, Libya Ulusal Ordusu’na ait savaş uçaklarının devriye konvoyunu yukarıdan koruduğunu ifade etti.

Devriye ile silahlı gruplar tarafından olası bir saldırıya karşı petrol tesislerinin korunmasının amaçlandığını belirten El Faidi, “Devriye liman ve petrol tesislerinde faaliyet gösteren şirketlerin çalışmalarını engellemiyor” dedi.

Devriye kararının Komutan Halife Hafter’in talimatı doğrultusunda alındığı belirtildi.

Libya'nın doğusunda, Akdeniz sahil şeridinde Sidre'den Bingazi'ye kadar 350 km uzanan ve ‘Petrol Hilali’ adı verilen bölgede Sidre, Ras Lanuf, Briga ve Zuveytine gibi ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz tesisleri bulunuyor.