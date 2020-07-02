Botsvana'da 'eşi görülmemiş' olay: 350'den fazla fil ölü bulundu, nörolojik bir hastalıktan şüpheleniliyor

Afrika ülkesi Botsvana’da son iki ay içinde 350’den fazla fil ölü bulundu. Kuraklık, kaçak avlanma ve zehirlenme gibi faktörleri eleyen uzmanlar gizemli ölümlerin sebebinin ‘bir nörolojik rahatsızlık’ olmasından şüpheleniyor.

Afrika'nın giderek azalmakta olan fil popülasyonunun yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan Botsvana'da, sadece son iki ay içinde 350'den fazla fil cansız bulundu.

Okavango deltasında yaşanan toplu ölümlerde, filler yüz üstü devrilmiş bir halde bulundu.

Hundreds of elephants found dead in Botswana https://t.co/rYo5DFExfo — BBC News (World) (@BBCWorld) July 1, 2020

Daha önce bölgede böyle bir vakaya rastlamadıklarını belirten uzmanlar, durumu ‘eşi görülmemiş’ diye niteledi. Eldeki verileri inceleyen uzmanlar ölüm sebebi olarak kuraklığı, kaçak avlanmayı ve zehirlenmeyi eledi.

Ölümlerin sebebini netleştirmek için hükümet araştırma başlattı. Fillerden kan örnekleri alındığı ve ancak laboratuvar incelemesinin yakın zamanda sonuçlanmayacağı kaydedildi.

İngiltere merkezli çevreci bir organizasyon olan Ulusal Park Kurtarma'dan Doktor Niall McCann, ilk fil ölümlerine mayıs ayı başında tanık olduklarını ve deltada yaptıkları üç saatlik uçuşta 169 cesetle karşılaştıklarını anlattı.

A catastrophic die-off of elephants is happing in northern Botswana, and no one knows why. It’s vital that a team of independent experts visit and sample the carcasses before any more elephants die, or this spills over into the local human population. https://t.co/sfxfSOHDkd — Niall McCann (@NiallPMcCann) July 1, 2020

McCann, "Bir ay sonra meslektaşlarımız ikinci bir uçuş daha yaptı ve bu kez 187 yeni cesetle karşılaştılar ve sayı 350'yi geçti. Kuraklıkla alakalı olmadığı gerçeği göz önüne alındığında bu tamamen görülmemiş bir durum” dedi.

McCann, hayvanların yüz üstü düşerek ölmesinin ve bazı fillerin daire çizerek yürüdüğünün tespit edilmesinin, bir nörolojik rahatsızlık ihtimalini akıllara getirdiğini belirtti.