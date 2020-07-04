Tobruk Meclisi Başkanı Salih: Petrol satışından elde edilen gelirler için hesap Rus bankasında açılabilir

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih, Sputnik’e açıklamasında, Libyalıların temel talebinin ülke zenginliklerinin tüm sakinler arasında eşit bir şekilde dağıtılması olduğunu belirterek, "Halihazırda petrol gelirleri Trablus’taki hükümet tarafından silah alımına, paralı askerlere ve milislere harcanıyor" dedi.

"Talebimizin meşru ve açık olduğunu düşünüyorum" diyen Salih, "Şimdi böyle bir hesabın açılması yönünde bir eğilim var. Bu hesabın Rusya veya başka bir yerde açılmasına karşı değiliz. Bizim için önemli olan, petrol gelirlerinin Libyalılar arasında adil bir şekilde dağıtılması ve bu gelirler sayesinde ülkedeki sorunların çözüme kavuşturulması" diye ekledi.

Libya’daki şeyhler ve kabile reisleri, petrol satışından elde edilen gelirlerin Libyalılara adil bir şekilde dağıtılması için Rus bankasında yeni bir hesabın açılmasını teklif etmişti.