Hafter: Çözüm sürecinin silah sevkiyatı için kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Libya Ulusal Ordusu (LUO) lideri Halife Hafter, siyasi çözüm süreci döneminin Libya'ya daha fazla silah ve paralı asker sevkiyatı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Sky News Arabia’nın aktardığına göre Hafter, Libya’nın bugünü ve geleceğinin Türk sömürgeciliğinin ciddi tehdidi altında olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Uluslararası toplumun siyasi bir çözüm üzerinde anlaşmaya varma konusundaki acil talebine yanıt verdik, ancak bu sürenin daha fazla silah ve paralı asker sevkiyatı için kullanılmasına izin vermeyeceğiz."

Hafter güçlerinin sözcüsü Tuğgeneral Halid el-Mahcup 5 Temmuz’da Sky News Arabia'ya verdiği demeçte, Libya Ordusu’nun Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda, uçaksavar füze sistemleri ve elektronik savaş sistemleri de dahil olmak üzere hedeflerin yüzde 80'ini imha ettiğini belirtmişti.