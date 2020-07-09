Serrac, İtalyan enerji şirketi ENI yetkilileriyle görüştü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Trablus'u ziyaret eden İtalyan enerji şirketi ENI'nın Üst Yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi ve beraberindeki heyetle görüştü.

Libya Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya UMH Başbakanı Serrac'ın yanı sıra Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatında tek yetkili kurum olan Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Genel Müdürü Mustafa Sanallah da katıldı.

Görüşmede, 'iki ülke arasındaki petrol ve doğalgaz alanındaki iş birliği, bunun geliştirilmesinin yolları, üretim kesintisinin neden olduğu mali ve teknik zarar göz önüne alınarak petrol sahalarının yeniden çalışmaya başlaması ve petrolün yeniden akması' konularının ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, ENI şirketinin Libya'da yürütmesi öngörülen ve daha önceden planlanmış projelerin, elektrik ve enerji alanındaki altyapıya yapacağı katkıların masaya yatırıldığı bilgisi paylaşıldı.

ENI'den yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki elektrik şebekesinin kapasitesini ve işlerliğini artırmak için görüşmeler yürütüldüğü kaydedildi.