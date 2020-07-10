Mısır, Rönesans Barajı görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını duyurdu

Mısır Sulama Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika Birliği'nin himayesinde Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında başlatılan Rönesans Barajı görüşmelerinin yedinci günü tamamlandı.

Açıklamada, müzakere edilen konularda henüz ilerleme kaydedilemediği belirtilerek, "Görüşmelerde, bugüne kadar ele alınan teknik ve hukuki meseleler değerlendirilerek bu iki alanda ortak bir zemin arandı. Teknik ve hukuki konulardaki görüş ayrılığı devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Müzakerelerin 13 Temmuz'a kadar süreceği bilgisine yer verilen açıklamada, son olarak katılımcı ülkelerin görüşmelere ilişkin Güney Afrika'ya rapor sunacağı ifade edildi.