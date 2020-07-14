Tobruk Temsilciler Meclisi'nden Mısır'a Libya'ya askeri müdahale çağrısı

Libya’nın doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisi, ulusal güvenliğine tehdit görmesi halinde Mısır ordusunun Libya'ya askeri müdahale etmesi gerektiğini açıkladı.

Libya'nın doğusunda bulunan ve Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter'in müttefiği Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin geçen haftalarda Libya'ya askeri müdahale ifadelerinin memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Açıklamada, "İki ülkeyi hedef alan ulusal güvenlik tehditleri halinde Mısır Silahlı Kuvvetleri Libya’ya müdahale etmeli" ifadelerine yer verildi.

Libya'da 2015 sonunda imzalanan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla da uluslararası meşruiyet verilen Suheyrat Anlaşması sonucunda ülkede yürütme mercisi olarak başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

Akile Salih'in başkanlık ettiği 200 sandalyeli Tobruk Temsilciler Meclisi de söz konusu yanlaşmayla asama organı olarak görevlendirilmişti.