Rusya Maslahatgüzarı Boltayev: Libya’ya silah tedarik etmiyoruz

Rusya’nın Libya Maslahatgüzarı Camşed Boltayev, Sputnik’e açıklamasında, yeniden faaliyete geçen ama güvenlik nedeniyle henüz Tunus’ta bulunan Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin öncelikli görevlerini anlattı, Libya’da tutuklu bulunan Rus vatandaşlarının serbest kalma ve bu ülkede ateşkesin sağlanması olasılıklarını değerlendirdi.

Libya’da Rus paralı askerlerin savaştığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bu konuda Rusya’ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ve delillerle desteklenmediğini söyleyen Boltayev, ülkesinin hiçbir zaman bir devlet olarak paralı asker faaliyetini desteklemediğini kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de defalarca söyledi. Eğer orada Rus vatandaşları varsa, eğer herhangi bir şekilde Libya veya başka bir yere giden olduysa bu sadece onların kendiliğinden bunu yaptığı, böyle adımlar attığı, onlara bunun için para ödendiği anlamına geliyor, ama onlar böylelikle Rusya yasalarını ihlal etmiş oluyorlar. Devlet olarak Rusya’ya yöneltilen suçlamalar asılsız. Bir kez daha altını çizerek tekrarlamak istiyorum, Libya’da Rus paralı askerlerin olduğuna dair iddialar hiçbir delille desteklenmedi. Hiçbir delil yok, sadece asılsız suçlamalar, yanlış bilgi var. Rusya Ceza Hukuku’nda, paralı asker faaliyetinden dolayı cezai yaptırım öngören madde var. Bu maddeye göre, paralı asker devleti temsil etmiyor, bir takım askeri veya silahlı operasyonlara katılan veya başka bir özel kişinin katılmasını sağlayan özel bir kişidir."

Rusya’nın, Libya’ya silah ambargosu getirilmeden önce silah sağladığını hatırlatan Boltayev, ama şimdi Rusya’nın ambargoyu ihlal etmediğini vurgulayarak, "Silah sevkiyatıyla ambargoyu bozmak Rusya’ya hiçbir şey kazandırmaz" ifadelerini kullandı.

Libya’da geçen yılın mayıs ayından bu yana tutuklu bulunan Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı çalışanlarının serbest bırakılması olasılığını da değerlendiren Boltayev, halihazırda Rus vatandaşların Trablus yakınlarında bir cezaevinde bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Medyaya yansıtıldığı gibi, vatandaşlarımızın İstanbul’da bir villaya götürüldüğü yönünde hiçbir bilgim yok. Libya’nın Moskova Maslahatgüzarına sorduğumda Rus vatandaşların cezaevinde olduğunu, tüm bu süre boyunca orada bulunduklarını ve ben geldiğimde onları ziyaret edebileceğimi söyledi. En azından maslahatgüzarla bu konuda anlaşma var. Elbette, net suçlamalar olmadan cezaevinde tutulan vatandaşlarımızın korunması her büyükelçiliğin başlıca görevi. Bu konuyla yakından ilgileneceğim. Onlar asılsız olarak casusluk yapmakla suçlandı, oysa kamuoyu araştırmaları casusluk faaliyeti olamaz. Onlar oraya resmi olarak gittiler, tüm izinler alınmıştı, faaliyetlerini açık bir şekilde yürütüyorlardı, kimseden gizlenmiyorlardı. Bu yüzden suçlamaların hiçbir temeli yok."

Rusya’nın Libya’daki tarafları ateşkese davet etmenin ötesinde, bunun ülkesi için bir prensip meselesi olduğunu kaydeden Maslahatgüzar, her türlü görüşmelerin ancak ateşkes sağlandıktan sonra mümkün olduğunu belirterek, "Bu konu, Türkiye ile ortak çabalarımız kapsamında, Hafter ve Serrac ocakta Moskova’ya geldiklerinde de ele alınmıştı. Hafter anlaşmaya imza atmayı reddetmişti. Şimdi de Serrac ve yandaşları bu durumu askeri yolla bitirebileceklerini düşünüyor. Tüm görüşmelerin ancak ateşkes sağlandıktan sonra mümkün olduğunu düşünüyoruz. Durum oldukça karmaşık. Libya’daki farklı grupların kendi çıkarları olduğunu anlamak lazım. Buna, taraflara destek veren dış aktörlerin çıkarları da dahil. Bu çıkarları da dikkate almak zorunda kalıyorlar. Bu bağlamda benim rolüm, görüşmeler sonucu, sürecin tüm katılımcılarının masaya oturup uzlaşmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olmak. Bunun kolay bir süreç olmadığını biliyoruz" dedi.

Bu sorunun çözümünde Rusya ve Türkiye’nin yanı sıra, BM Güvenlik Konseyi, ABD, Fransa, İtalya, Suudi Arabistan, Mısır ve Libya’nın komşuları dahil bazı diğer ülkelerin yer aldığını hatırlatan Boltayev, bu konuda şu yorumda bulundu:

"Görevimiz, bu süreci ateşkesi sağlamakla başlatmak. Sıcak çatışmalar devam ettiği sürece hiçbir görüşme mümkün değil. Ateşkesin ne zaman sağlanacağını söyleyemem, ama elbette şans var. Bugün aktif çatışma yaşanmıyor, taraflar riskleri hesaplıyor ve fırsatları değerlendiriyor. Evet, Sirte’yi fethetmek üzere silahlı oluşumların Trablus yakınlarında toplanmaya başladığı yönünde haberler geliyor. Karşı taraftan da benzer açıklamalar yapılıyor. Mısır Cumhurbaşkanının, Libya’daki çözümün doğrudan Mısır’ın sınır güvenliğiyle ilişkili olduğu yönündeki açıklamasını da biliyoruz. Bu yüzden hiçbir tahminde bulunamam."

Libya konusunda ABD’yle de temas noktalarının bulunması gerektiğini kaydeden Boltayev, "ABD resmi olarak barışçıl çözümü destekliyor ve üçüncü ülkelerin müdahalesine karşı çıkıyor. Aynı zamanda mesela Türkiye’nin Libya’ya askeri uzmanlarını göndererek Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek verdiğini görüyoruz. Türkiye, NATO üyesidir, ama ittifak içinde bu konuda hiçbir kararlı eylem görmüyoruz. Ama Libya konusunda ABD ile temas noktalarını bulabiliriz, bunu yapacağız. Libya konusunda ABD ile çözümlenmeyecek hiçbir anlaşmazlık ve görüş ayrılığı yok" diye konuştu.

Libya konulu yeni uluslararası konferans olasılığını da değerlendiren Boltayev, "Elimdeki bilgilere göre şu anda veya yakın gelecekte, Berlin, Palermo veya Moskova’dakine benzer hiçbir etkinlik planlanmıyor" diye ekledi.