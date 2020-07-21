UMH İçişleri Bakanı Başağa: Mısır parlamentosunun kararı savaş ilanıdır

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mısır meclisinin, silahlı kuvvetlerini batı sınırının dışına göndermek için dün verdiği onay, Libya'ya savaş ilanıdır ve Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmalarının ihlalidir" ifadelerine yer verdi.

Başağa, "Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız. Ulusumuzun egemenliğini, güvenliğimizi ve hürriyetimizi savunmaktan tereddüt etmeyeceğimizi ilan ediyoruz" diye kaydetti.

Mısır parlamentosu dün Sisi’ye, 'ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi' yönündeki tasarıyı onaylamıştı.