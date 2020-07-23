Tobruk Temsilciler Meclisi, aşiretlerin neden Kahire’den yardım istediğini anlattı

Nayed, İhvan tarafından kontrol edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Libya Devlet Konseyi’nin, Libya krizinin çözümüne ilişkin ‘Kahire girişimini’ reddederek ‘kibirli’ tutum takındığını kaydederek bu durumun sonuçta çok tehlikeli duruma yol açabileceğini söyledi.

Libyalı aşiretlerle sürekli iletişim içinde olduğunu ve çatışmanın barışçıl çözümü için çeşitli kanallar üzerinden görüşmeler yaptığını söyleyen Nayed, "Libya topraklarında Mısır ve Türkiye arasında savaş olasılığı hafife alınacak bir şey değil, oldukça gerçek" ifadelerini kullandı.

Libyalı aşiretlerin savaş değil barış istediği için Mısır’dan yardım istediğini kaydeden Nayed, Türkiye’nin Libya parlamentosundan izin almadığı için ülkedeki varlığının yasa dışı olduğunu öne sürdü.

Türkiye’nin Libya’ya yaklaşık 16 bin kişi transfer ettiğini anlatan Nayed, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamalarından, Türkiye’nin Libya ve kaynakları üzerinde ‘total hegemonya’ kurduğunu anlaşıldığını belirtti.

Libya parlamentosunun ve Libya halkının diğer farklı temsilcilerinin birleşerek Mısır’dan yardım istediğini dile getiren Nayed, "Bu elbette çok tehlikeli, ama Türkiye’nin kibir dolu saldırganlığı bize başka seçenek bırakmadı" dedi.