Soyu tükenmekte olan ünlü goril Rafiki'yi öldüren kaçak avcılardan biri 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Uganda'nın nadir görülen gümüş sırtlı gorillerinden biri olan ve dünyaca tanınan Rafiki'nin ölümüne sebep olan kaçak avcılardan biri 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bwindi Ulusal Parkı'nda yaşayan 25 yaşındaki goril Rafiki’nin öldürülmesinden sorumlu tutulan kaçak avcılardan Felix Byamukama, ‘soyu tükenmekte olan bir hayvanı öldürmek’ ve ‘korunan bir alana izinsiz girmekten’ suçlu bulundu. Byamukama, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Byamukama’nın beraberindeki diğer üç avcı ise haklarındaki suçlamaları reddetti, mahkeme, bir sonraki duruşmaya kadar cezaevinde tutulmalarına hükmetti.

Kararı memnuniyetle karşılayan Uganda Vahşi Yaşam İdaresi (UWA), ‘adaletin yerini bulduğunu’ belirtti.

Byamukama, ilk ifadesinde gorilin kendisine saldırdığını ve meşru müdafaa yapmak zorunda kaldığını savunmuştu.

Rafiki, the silverback mountain gorilla who was recently killed, was a hero for mountain gorilla conservation and sustainable tourism. https://t.co/c7iA2GHXqh pic.twitter.com/aMmAz1vi9d — AWF (@AWF_Official) July 10, 2020

1 Haziran’da ortadan kaybolan Rafiki, ertesi gün cansız bulunmuştu.

Rafiki'nin ölümüyle ülke topraklarında yaşamaya ve insanlarla temasa alıştırılmış en eski tür olan Nkruringo ailesinden geriye sadece 17 goril kalmıştı.

Gorillerin lideri olan Rafiki’nin yokluğunun grubu da ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor. Uzmanlar, grubun dağılabileceğini ve bir daha insanlarla temas kurmak istemeyebileceklerini belirtiyor.