Tanzanya tarihinin en büyük iki değerli taşını bularak bir günde milyoner olmuştu: 3. keşfi de yaptı

Tanzanya’da, bundan iki ay önce ülke tarihinin en büyük iki tanzanit taşını bularak bir günde milyoner olmasıyla gündeme gelen madenci yine nadir görülecek bir keşfe imza attı. Üçüncü en büyük taşı da bulan madenci, servetini büyüttü.

Tanzanya’da küçük çaplı bir madenciyken bir günde milyonerler sınıfına terfi eden Saniniu Laizer, bir rekor daha kırdı. Bu kez de 6.3 kilogram ağırlığında bir tanzanit keşfeden Laizer, bunu 2 milyon dolara devlete sattı.

Kuzeydeki Manyara bölgesinde bulunan Simanjiro’da yaşayan Laizer, parayı okul ve sağlık merkezi inşa ettirmek için kullanacağını söyledi.

It was first time, second time and now third time lucky for Tanzanian miner Saniniu Laizer.

After hitting the headlines in June for a multi-million dollar sale of two Tanzanite stones - he has just sold another 6.3kg one for $2m.

💵💵💵➡️ https://t.co/ZrGBAEg19Y pic.twitter.com/Boh4cIJXbu — BBC News Africa (@BBCAfrica) August 3, 2020

Saniniu Laizer, haziran ayında, Tanzanya tarihinin bugüne kadarki en büyük iki tanzanit taşını bulmuştu. Biri 5.8, diğeri ise 9.2 kilogram olarak ölçülen taşların karşılığında 7.74 milyar Tanzanya Şilini (yaklaşık 22 milyon 975 bin TL) alan Laizer bir gecede ‘zengin’ olmuştu.

Zenginliğine rağmen eski yaşam tarzını terk etmeyeceğini belirten Laizer, sayıları 2 bini bulan ineklerine bakmayı sürdüreceğini de söylemişti. 52 yaşındaki Saniniu Laizer’in dört eşi ve 30’dan fazla çocuğu bulunuyor.

Laizer’den önce şimdiye kadar ülkede bulunan en büyük tanzanit taşı 3.3 kilogramdı.

Sadece Tanzanya’da çıkarılan tanzanit taşı, koyu mor-mavi tonlarında oluyor. Dünyanın en nadir değerli taşları arasında gösterilen tanzanit madenlerinin 20 yıl içinde tamamen tükenebileceği belirtiliyor.