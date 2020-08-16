Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkentteki Lido sahilinde bulunan bir otele bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar eyleminin ardından çatışma çıktı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.
Bölgede çatışmalar devam ederken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Eş-Şebab, bölgede sık sık benzer saldırılar düzenliyor.
Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında tutan Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
BREAKING - Gunfire and huge explosion reported at the popular Elite Hotel at Liido Beach in Mogadishu. pic.twitter.com/8ys47xo2mw— Faytuks News 🔴 (@Faytuks) August 16, 2020
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